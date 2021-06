MP de Braga pede condenação de árbitro Nuno Manso

O Ministério Público de Braga pediu a condenação do árbitro assistente Nuno Manso, por injúria e agressão a uma adepta do Sporting, após um dérbi em Lisboa, em 2016. A sentença é lida no dia 30 de junho.



O caso remonta a dezembro de 2016 quando o árbitro de futebol da I divisão Nuno Manso agrediu uma adepta do Sporting, na sequência de críticas à arbitragem por parte da vítima, no Facebook, depois da derrota dos leões frente ao Benfica, no Estádio da Luz, por 2-1, a 11 de dezembro de 2016.



Nuno Manso, 44 anos, foi árbitro assistente nesse jogo.