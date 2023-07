O Ministério Público de Fronteira acusou 10 pessoas por crimes de acesso ilegítimo, falsidade informática e burla informática, no âmbito de uma investigação por crimes de burla cometidos através da aplicação MB Way.





Após interrogatório judicial, os suspeitos ficaram sujeitos às medidas de coação de apresentações periódicas no posto de autoridade policial, proibição de se ausentarem do País e proibição de contactos com as vítimas.