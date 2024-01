MP deduz acusação contra ativista que hasteou bandeira da Palestina e pintou fachada da Câmara Municipal de Lisboa

Em causa está um crime de introdução em lugar vedado ao público e outro de dano qualificado.

O Ministério Público requereu o julgamento do arguido em processo sumário. Uma juíza apreciou o processo e determinou o reenvio ao MP, porque a CML manifestou intenção de se constituir assistente e vir a deduzir pedido de indemnização civil.

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra um ativista que hasteou uma bandeira da Palestina e pintou a fachada da Câmara Municipal de Lisboa (CML), de acordo com uma nota divulgada esta sexta-feira no site da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa.O caso ocorreu a 22 de dezembro e envolveu manifestantes do Coletivo pela Libertação da Palestina, do Climáximo e da Greve Estudantil. Os ativistas prenderam uma faixa com a frase "Palestina Livre" na fachada do edifício. Tratou-se de uma denúncia do "apoio incondicional de Carlos Moedas [presidente da CML] a um projeto colonial que, há mais de 75 anos, tem por base a limpeza étnica do povo palestiniano", sustentaram à altura em comunicado.