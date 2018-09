Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP diz que "intenção de prejudicar Câmara de Barcelos não foi clara"

Procuradora do Ministério Público de Braga diz que a celebração do contrato onerou o município.

Por Fátima Vilaça | 08:45

O tribunal deve concluir que não restam dúvidas, que a celebração do contrato onerou, e muito, o município", defendeu, esta quinta-feira, a procuradora do Ministério Público (MP) de Braga, nas alegações finais do julgamento do ex-presidente da Câmara de Barcelos, Fernando Reis.



A magistrada diz que ficou, no entanto, por esclarecer se o contrato de concessão da água e do saneamento teve, ou não, intenção de beneficiar os privados, prejudicando o município. Ainda assim, a procuradora não pede a condenação do antigo autarca social democrata.



Fernando Reis, que responde pelo crime de prevaricação para titular de cargo político, vinha acusado de ter avançado com a concessão "sem sopesar os potenciais custos para o erário público e sem fazer qualquer estudo de viabilidade". Esta quinta-feira, o MP admitiu que, "na altura, esses estudos não eram obrigatórios".



Limitou-se, por isso, a pedir "justiça". Andreia Carvalho, advogada do antigo edil, disse que este foi um processo que "nasceu" na política e pediu ao tribunal para o fazer regressar à política, "de onde nunca devia ter saído". Pediu a absolvição de Reis.



PORMENORES

Quatro arguidos

Uma técnica superior da Câmara de Barcelos e dois responsáveis da empresa Águas de Barcelos também se sentam no banco dos réus. Segundo a acusação, o contrato foi preparado "em conluio" pelos quatro.



Município condenado

O Tribunal Arbitral condenou o Município de Barcelos a pagar 172 milhões de euros à concessionária pela resolução do contrato. A sentença só não foi executada porque a câmara chegou a um entendimento com a empresa e adquire 49% da concessão por 50 milhões.