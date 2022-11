MP investiga alegados abusos sexuais a dois homens com deficiência em centro de atividades

O Ministério Público (MP) está a investigar uma denúncia de alegados abusos sexuais a dois homens com deficiência, utentes do Lar de Santana, em São Jorge, na Madeira. Os abusos terão acontecido num centro de atividades de capacitação para a inclusão, que as vítimas frequentavam três vezes por semana.falou com o responsável da associação que tem a tutela do Lar de Santana e que revelou que a denúncia foi inicialmente feita ao órgão através de funcionários que "recebiam os utentes que regressavam do centro de atividades e que descreviam que as vítimas chegavam transtornadas e com indícios de que poderiam ter sido abusadas sexualmente"."Assim que tivemos conhecimento da situação, tomámos as devidas diligências e suspendemos a ida destes dois utentes para o local. Fizemos a denúncia no Ministério Público para que possam investigar o caso", disse o responsável.Segundo apurou o, a denúncia ao MP foi feita em finais de julho e a investigação continua a decorrer. A Segurança Social também já abriu um inquérito interno.As atividades no centro foram suspensas e a investigação do MP vai agora determinar se a situação vai ou não para tribunal.