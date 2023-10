MP investiga festa em creche que deixou crianças "assustadas e a chorar" com balões que rebentaram

O Ministério Público (MP) está a investigar uma queixa contra o Centro Social de Esgueira, em Aveiro, devido a alegadas irregularidades ocorridas na festa de Natal das crianças utentes da instituição em 2022, informou esta sexta-feira fonte ligada ao processo.

Em causa, segundo a mesma fonte, está uma queixa apresentada por um encarregado de educação relacionada com uma festa de Natal, realizada em 13 de dezembro de 2022, direcionada para as valências pré-escolar e ATL daquela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Na denúncia, o autor refere que durante a festa foram lançados vários balões que começaram a rebentar e deixaram várias crianças "assustadas e a chorar", colocando em causa a sua "integridade física e emocional".

O documento cita ainda uma educadora responsável pela sala do pré-escolar que disse ter visto algumas crianças a serem "atropeladas" e "pisadas" pelos mais velhos, adiantando que, "felizmente, ninguém se magoou".

Além do MP, a queixa seguiu também para a Segurança Social (SS), que solicitou à instituição informação sobre esta ocorrência e as diligências efetuadas junto dos pais e respetivos representantes legais.

Na resposta, a instituição referiu que durante a festa foram lançados balões e rebuçados, gerando "alguma confusão" entre as crianças que os queriam apanhar, sendo que, com o barulho da festa e de alguns balões que entretanto rebentavam, "algumas crianças assustaram-se".

Apesar de a situação ter gerado "alguma confusão", a IPSS realça que esta ocorrência foi rapidamente resolvida, sem que daí resultassem quaisquer danos graves para as crianças presentes.

A instituição alegou ainda não ter tido conhecimento da denúncia, uma vez que até à data nenhum encarregado de educação manifestou, junto da direção, qualquer descontentamento ou pedido de esclarecimentos sobre o sucedido.

A SS salienta que, apesar de não ter existido nenhum acidente, competia à IPSS ter informado os pais da ocorrência, debelando e esclarecendo algum comentário, ou mau estar transmitido pelas crianças ou técnicos.