MP investiga gestores hospitalares por usarem carros oficiais durante as férias

O Ministério Público está a investigar 11 administradores hospitalares do Centro Hospital do Tâmega e Sousa (CHTS), composto pelos hospitais de Amarante e Penafiel, por usarem os carros de serviço para fins pessoais. Entre os investigados estão o atual presidente do Conselho de Administraçãodo CHTS, Carlos Alberto, e o seu antecessor, Carlos Vaz.De acordo com a imprensa nacional, o Centro Hospital do Tâmega e Sousa foi lesado em quase 63 mil euros só em pagamentos de combustível, portagens e parques de estacionamento. Estas despesas eram sempre asseguradas pelo hospital.Os 11 administradores tinham um carro atribuído, que usavam em funções oficiais, mas também para fins pessoais, como deslocações diárias de casa para o trabalho e até durante as férias.