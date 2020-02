MP investiga publicação do sindicato da PSP que insinuava que mulher agredida na Amadora poderia ter "doenças"

O Ministério Público vai proceder à investigação do Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública que, numa publicação no Facebook, mostrava imagens dos polícias feridos por Cláudia Simões e insinuava que esta poderia ser portadora de "doenças graves".Segundo a PGR ao, "foi localizada uma queixa proveniente da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial" e esta foi remetida ao DIAP de Lisboa. A queixa deu origem a um inquérito no MP."Foi neste estado em que ficou hoje o colega, ao intervir numa ocorrência na Amadora. As melhoras ao colega e espero que as análises sejam todas negativas a doenças graves. Contudo, a defesa da cidadã está a começar a ser orquestrada pelo ódiomor de brancos", lia-se na publicação que já foi eliminada.