MP pede 18 anos para mãe assassina que atirou filho a poço em Mirandela

O procurador do Ministério Público (MP) de Mirandela pediu, esta quarta-feira, uma pena nunca inferior a 18 anos de prisão para a mulher que matou o filho autista, Eduardo, em junho do ano passado. A defesa de Fátima Martinho, de 53 anos, alega que se trata de homicídio privilegiado e pede pena suspensa.O magistrado do MP alegou que a mulher premeditou a morte do filho de 17 anos em junho do ano passado, atirando-o ao poço onde o viria a afogar.Para o advogado de defesa Hernâni Moutinho, quando ocorreu o caso Fátima Martinho estava "desesperada, angustiada e depressiva" por não ter apoios e não conseguir lidar com a agressividade do filho.