MP pede 25 anos de cadeia para homem que matou jovem e queimou corpo em Vila Nova de Gaia

O Ministério Público pediu esta quinta-feira, em tribunal, a pena máxima (25 anos de prisão) para Ilídio Gomes, acusado da morte de Pedro Monteiro, em agosto de 2019, em Gaia. O agressor teve a ajuda do filho, na altura com 18 anos, para cometer o crime. Para o jovem foi pedida uma pena próxima de 20 anos.



Ilídio está na cadeia de Custóias. Esta quinta-feira, não compareceu em tribunal por estar em isolamento devido ao surto de Covid-19 na prisão. Segundo o MP, o crime ocorreu porque o arguido acreditava que a vítima tinha um relacionamento com a sua mulher por quem tinha uma paixão obsessiva.

