MP pede absolvição de todos os arguidos julgados pelo atropelamento mortal de Marco Ficini

O Ministério Público pediu a absolvição de todos os arguidos que estão a ser julgados pelo atropelamento mortal de Marco Ficini, na sequência de uma batalha entre claques do Benfica e Sporting.



Na última sessão de julgamento, que decorre esta segunda-feira no Campus da Justiça, o MP pediu ainda que o tribunal condene Luís Pina por omissão de auxílio e que os crimes de homicídio tentado e consumado sejam reduzidos para homicídio consumado com dolo eventual. A procuradora não pediu nenhuma pena específica, apenas "que se faça justiça". Para o MP, nem as imagens de videovigilância do estádio da Luz provam o crime de homicídio.

Marco Ficini morreu a 22 de abril de 2017, atropelado por um carro conduzido por Luís Pina. No banco dos réus estavam, pala lá de Pina, 21 arguidos (10 dos 'No Name Boys' e 12 da 'Juve Leo'), acusados por participação em rixa, omissão de auxílio e dano com violência.