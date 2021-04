MP pede anulação da decisão de Ivo Rosa que leva José Sócrates a julgamento por seis crimes

O Ministério Público pede a anulação da decisão que leva José Sócrates a julgamento por seis crimes. No último dia do prazo para arguição de nulidades, Rosário Teixeira diz que o despacho de Ivo Rosa é nulo, por ter alterado qualificações juridicas.Está em causa a qualificação como crime de corrupção dos alegados empréstimos feitos por Santos Silva ao ex-primeiro ministro, num crime que Ivo Rosa diz que já prescreveu. Rosário Teixeira garante que para além desses factos não estarem na acusação e não terem sido discutidos em fase de instrução, José Sócrates não poderia ser corrompido com o dinheiro que lhe pertencia - tese que foi sempre defendida pelo Ministério Público.