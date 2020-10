MP pede condenação de agente da PSP que ajudou gang a roubar casas em Braga

Carlos Alfaia,





Carlos Alfaia está acusado dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.







O tribunal pediu também a condenação dos restantes arguidos pelos crimes de que estavam acusados.

assaltos a residências, nos distritos de Viana do Castelo e da Braga.Carlos Alfaia está acusado dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.O tribunal pediu também a condenação dos restantes arguidos pelos crimes de que estavam acusados.

A Procuradora do Ministério Público de Braga pediu, esta quinta-feira, a condenação deo agente da PSP que ajudou um gang a realizar

Recorde que no banco dos réus sentam-se dez arguidos, nove homens e uma mulher (cinco em preventiva), acusados de assaltos milionários nos distritos de Braga e Viana do Castelo, tendo por base as informações fornecidas por Carlos Alfaia, agente da PSP de Ponte de Lima.

Ao todo, em pouco mais de meio ano (novembro de 2017 a julho de 2018), o grupo encaixou, em assaltos a vivendas e a uma dependência bancária, quase cinco milhões de euros.

Entre os assaltos mais relevantes estão o de uma agência do banco Santander, em Braga, de onde levaram bens de 43 clientes, no valor de 4 milhões de euros, e os das casas do empresário Domingos Névoa, do médico Romeu Maia e do cantor arcoense Delfim Júnior.