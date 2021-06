MP pede condenação de Donald Fernandes, acusado de rapto e violação de mulheres no Algarve

O Ministério Público pediu esta segunda-feira no Tribunal de Faro a condenação de Donald Fernandes, acusado de 14 crimes, entre os quais rapto e violação de duas mulheres no Algarve em 2019.





Antes das alegações finais, foram ouvidas duas testemunhas - uma agente da PSP que integrava a equipa que salvou uma das vítimas no Fórum Algarve e ainda a namorada do arguido.A defesa do arguido, de 36 anos, pediu a absolvição, por considerar não haver provas dos crimes.