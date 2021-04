A procuradora do Ministério Público do Tribunal de S. João Novo, no Porto, pediu esta quarta-feira a condenação do farmacêutico André Pereira Coutinho, por agressões a dois agentes da PSP.Os polícias foram espancados a 7 de fevereiro de 2019, após o agressor ter atacado a ex-mulher. "Agiu num momento de descontrolo e agressividade, de forma imprevisível e injustificável", disse a magistrada.O agressor está na prisão.