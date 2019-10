MP pede medida de segurança para idoso que esfaqueou vizinhas em Terras de Bouro

O Ministério Público (MP) requereu que um septuagenário que em 2017 esfaqueou duas vizinhas em Terras de Bouro seja declarado inimputável e sujeito a uma medida de segurança, foi anunciado esta segunda-feira.Segundo uma nota publicada no 'site' da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o MP considera que o arguido, à data dos factos, sofria de "anomalia psíquica grave, que o incapacitava de avaliar a ilicitude dos atos que praticou e de se determinar de acordo com essa avaliação".O MP considera ainda existir "fundado receio" de que o arguido venha a praticar factos da mesma espécie.Por isso, quer que seja declarado inimputável e sujeito a medida de segurança, que, por lei, pode ser de internamento com privação de liberdade se a permanência em liberdade constituir perigo para a sociedade pela possibilidade de praticar novos crimes, designadamente contra as pessoas.O MP imputa ao arguido factos que, se fossem praticados por pessoa imputável, integrariam a prática de dois crimes de homicídio na forma tentada, agravados pelo uso de arma, e de um crime de detenção de arma proibida.Os factos remontam a 05 de outubro de 2017, considerando o MP indiciado que o arguido, então com 77 anos, motivado por desavenças relativas a uma casa de residência, esfaqueou com uma navalha duas vizinhas.As agressões terão acontecido na freguesia de Vilar da Veiga, numa altura em que uma das vítimas, de 60 anos, estava a fechar a garagem da sua residência.A mãe daquela mulher, de 88 anos, foi em seu socorro e também acabou esfaqueada.Segundo o MP, os golpes da navalha atingiram as vítimas no abdómen, costas, mão e antebraço esquerdo.O arguido abandonou o local quando se aproximaram turistas que passavam no local.