"Ninguém pode fazer justiça pelas próprias mãos, muito menos passados 13 ou 14 anos sobre eventuais atos de violência”, defendeu esta segunda-feira a procuradora do Ministério Público de Guimarães que pediu ao tribunal que condene, a uma pena “não inferior a 17 anos”, o agricultor de 28 anos que em setembro do ano passado assassinou o pai com 18 facadas, em Veade, Celorico de Basto, para vingar agressões físicas e sexuais que sofreu na infância.









Nas alegações finais, ontem, no Tribunal de Guimarães, o Ministério Público defendeu que, apesar da confissão integral dos factos, o filho homicida não se mostrou arrependido. Frisou ainda que Nuno Novais planeou o crime e tentou escapar à Justiça: “Foi a casa do pai, já munido com uma corda e uma navalha, e escolheu aquele dia porque ia viajar para a Bélgica dois dias depois.”

No banco dos réus senta-se também Pedro Campos, amigo de Nuno Novais, a quem o homicida terá pedido que o acompanhasse na noite do crime, para “vigiar”. O MP defende que seja condenado a oito anos de prisão. António Novais, de 58 anos, foi assassinado em casa, a 3 de setembro do ano passado. O corpo foi descoberto dois dias depois, num cenário de grande violência.