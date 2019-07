O Ministério Público pediu esta segunda-feira a condenação de três dos seis arguidos que estão ser julgados por prepararem queijos com leite de animais infetados com brucelose, em Baião.O procurador pediu a condenação de um casal, que produzia o queijo, e do dono de um espaço de restauração. Já a defesa pediu a absolvição de todos os arguidos.Os factos remontam a 2014, sendo que foram detetadas 19 pessoas com brucelose.