O Ministério Público recorreu para a Relação de Coimbra da deliberação do Tribunal do Fundão que após a fase de instrução decidiu não levar a julgamento António Beites, presidente da Câmara de Penamacor. O autarca, tal como Manuel Robalo, seu vice-presidente, é suspeito de recebimento indevido de vantagem por, em 2015, ter aceitado uma viagem à Turquia a convite de uma empresa de informática que acabou depois por celebrar contratos com a autarquia.









No despacho de não pronúncia, a juíza de instrução admite que o comportamento do autarca está sujeito a “censura política”, mas afirma que “não existe responsabilidade criminal”.

Já no recurso apresentado, o Ministério Público entende que a juíza “confunde o que são indícios suficientes para sujeitar os arguidos a julgamento, com a prova necessária produzida em julgamento para a sua condenação”.