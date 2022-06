MP quer interrogar José Sócrates com vista à possível alteração da medida de coação

A juíza que vai julgar José Sócrates por falsificação de documentos e branqueamento de capitais pediu ao SEF e à Interpol informações sobre as viagens do ex-primeiro-ministro ao Brasil. Esta decisão surge depois de Sócrates ter recusado prestar qualquer informação ao tribunal sobre as deslocações que fez estrangeiro. Alega que não tem obrigação de o fazer, apesar de estar sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

O Ministério Público (MP) quer que José Sócrates seja interrogado para uma possível alteração à medida de coação após as viagens realizadas ao Brasil sem o conhecimento do tribunal.A notícia foi avançada pela Visão e já confirmada pelosabe que ainda não há despacho da juíza sobre a promoção do MP.O interrogatório terá agora de ser validado pela juíza Margarida Alves, que tem em mãos o julgamento do antigo primeiro-ministro e do amigo Carlos santos Silva.