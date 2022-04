O Ministério Público (MP) de Guimarães pediu a condenação do padre Joaquim Milheiro e das irmãs Arminda, Joaquina e Isabel a penas de prisão - estão acusados de escravidão, crime com moldura penal dos cinco aos 15 anos de cadeia.





Os arguidos são acusados de angariar jovens para o chamado Convento de Requião, em Vila Nova de Famalicão, onde as noviças viveram anos de tortura, espancadas com paus e chicotes e obrigadas a trabalhos forçados. Entende o MP que os factos são horrendos e que as humilhações em causa ultrapassam largamente a escravidão laboral.