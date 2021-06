"Só as penas de prisão efetivas e a apreensão de bens são dissuasoras da prática criminosa. Há um sentimento de impunidade nestes casos”, afirmou esta quarta-feira no tribunal, em Lisboa, o procurador Vítor Pinto, que pediu a condenação de Armando Vara a pena efetiva de prisão próxima dos três anos por branqueamento de capitais.





Nas alegações finais do julgamento, o magistrado sublinhou o silêncio de Vara no julgamento relâmpago (três sessões). “Não há apreendimento”, referiu Vítor Pinto, acrescentando que uma das principais provas da acusação é a “confissão” do ex-ministro perante o juiz de instrução, em fevereiro de 2019, no âmbito do processo da Operação Marquês.