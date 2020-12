Mudanças no SEF após morte de cidadão ucraniano no Aeroporto de Lisboa

A comissária europeia dos Assuntos Internos, numa visita a Portugal esta semana, disse confiar que o País está “a tratar apropriadamente” a “horrível violação de direitos humanos” que levou à morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa e acusação de três inspetores do SEF por homicídio qualificado. Ylva Johansson discutiu o caso numa reunião com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na quinta-feira, afirmando depois que “haverá algumas mudanças na liderança e nos regulamentos”, sem precisar quais.









Segundo o ‘Público’ deste sábado, o Ministério da Administração Interna está a preparar mudanças na estrutura do SEF, que poderão ter como consequência o afastamento da diretora, Cristina Gatões. Ihor Homenyuk morreu a 12 de março, após ter sido agredido com um bastão extensível, socos e pontapés, quando estava algemado, refere a acusação do Ministério Público. Cristina Gatões assumiu que se tratou de uma “situação de tortura evidente” no mês passado.