O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indeferiu os recursos dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa, condenados pela morte do ucraniano Ihor Homeniuk em março de 2020, no Aeroporto de Lisboa. Mantêm-se as penas a 9 anos de prisão pelo crime de ofensas corporais agravadas pela morte da vítima.









