"Muito feliz com o teu regresso": Marinha brinca e preenche inscrição do menino de Proença-a-Velha

A Marinha Portuguesa demonstrou o apoio à família de Noah, após o bebé de dois anos ter aparecido com vida em Proença-a-Velha, de forma criativa."Noah, aqui fica a folha de inscrição para os Fuzileiros, quando tiveres 18 anos, caso queiras concorrer", refere a Marinha Portuguesa na página oficial do Facebook.

"Depois mais tarde podes vir a fazer parte do Destacamento de Ações Especiais, onde as táticas de sobrevivência são fundamentais. Entretanto, aproveita com a família a tua infância. Todo um país ficou muito feliz com o teu regresso, são e salvo", pode ler-se na publicação.



Recorde-se que o menino esteve desaparecido por 36 horas e foi encontrado a dois quilómetros da casa da família de onde terá desaparecido. O bebé esteve durante quase dois dias perdido numa zona de mato.