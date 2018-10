Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Mula’ apanhada com cocaína no aeroporto de Lisboa

Traficante era proveniente de São Paulo, Brasil. Foi entregue aos cuidados da Polícia Judiciária.

Por J.T. | 09:24

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deteve um estrangeiro, no aeroporto de Lisboa, na posse de 20 bolotas de cocaína.



A ‘mula’ admitiu ter transportado a droga no organismo, tendo depois expelido as cápsulas numa casa de banho do aeroporto à chegada.



O traficante era proveniente de São Paulo, Brasil. Foi entregue aos cuidados da Polícia Judiciária.