'Mula' de droga com cadastro presa com cocaína na bagagem

Uma portuguesa de 24 anos, já com prisão cumprida na Bolívia por ter sido apanhada a tentar introduzir droga naquele país, foi presa pela PJ no aeroporto de Lisboa, com cocaína na bagagem.A detenção, feita por inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico, ocorreu na quinta-feira.A jovem, sabe o, recebeu a droga em duas malas de viagem em São Paulo, no Brasil. Apanhou um voo para Porto Alegre e daí para Lisboa.Os inspetores da PJ estavam à espera e prenderam-na. Trazia 2,50 quilos de cocaína. Ficou em prisão preventiva.