A mulher de 29 anos foi escolhida para transportar droga por ter os seios pequenos. E, por isso, foi exatamente no sutiã que a droga foi camuflada, para tentar não ser detetada. A mulher, conhecida na gíria como ‘mula de droga’, foi abordada no Aeroporto de Lisboa, no âmbito de uma operação de rotina, e os nervos traíram-na.