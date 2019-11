Mula portuguesa apanhada com cocaína no Perú

Um português de 46 anos foi preso pela polícia antidroga do Peru, quando tentava embarcar no aeroporto de Lima (capital deste país sul-americano) num voo em direção a Amesterdão, na Holanda, com cocaína no interior da bagagem.A detenção ocorreu na segunda-feira. Luís Miguel Mourato Prioste, o português apanhado, foi inspecionado por agentes da Direndro, a polícia de combate ao tráfico peruana.Escondia 45 pacotes de um pó branco, com um peso total de 3,619 quilos.Feita a análise, constatou-se ser cocaína, o que levou à detenção imediata do português para ser presente a um juiz