Um correio de droga da Europa de Leste foi detido pela PJ no Aeroporto de Lisboa, quando tentava introduzir no País 1,1 quilos de cocaína que trazia dentro do organismo.



A detenção ocorreu na quarta-feira. Outro homem, da mesma proveniência, que seria o recetor da droga que o correio transportava, também foi apanhado pelos inspetores.

