Inês Iolanda, a mulher de 34 anos acusada de ter matado o próprio filho recém-nascido, em julho do ano passado, abandonando-o num contentor do lixo, na Mealhada, quebrou o silêncio na primeira sessão de julgamento, esta segunda-feira, no Tribunal de Aveiro. O depoimento, que teve a duração de uma hora, foi prestado à porta fechada a pedido da defesa da arguida. “Tendo em conta a natureza do processo e a sua delicadeza, entendi que era a melhor forma de assegurar o exercício da defesa”, diz aoCarlos Santos Silva, advogado de Inês.Durante a sessão foram ainda ouvidos inspetores da PJ e três militares da GNR que estiveram no local onde foi encontrado o recém-nascido. Foi ainda ouvido um agente da PSP de serviço no Hospital de Coimbra, para onde a arguida foi levada após ter sofrido uma grave hemorragia. “Fui contactado pelo médico ginecologista que disse que a Inês revelou que tinha abandonado o filho num contentor”, disse. Inês está acusada de homicídio qualificado e profanação de cadáver.