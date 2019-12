Mulher absolvida de crime por ter arma “histórica”

O Tribunal da Relação de Évora rejeitou um recurso do Ministério Público e manteve a absolvição de uma mulher, que estava acusada do crime de detenção de arma proibida.A arma em causa era uma moca de Rio Maior, considerada no acórdão "um instrumento da memória histórica", que agora tem fins decorativos. A decisão foi baseada nessa conversão das funções da moca e no facto de a mulher desconhecer que "não podia deter esse objeto e que tal detenção era proibida e punida por lei".O caso teve início a 30 de setembro de 2016, quando a arguida se deslocou a uma casa, em Loulé, que era sua propriedade, e encetou uma discussão com uma inquilina, que lhe tinha arrendado um quarto. Foi durante esse confronto que "pegou numa moca, consistente em madeira, com saliências e contendo tachas de metal", e com ela "desferiu uma pancada na perna direita" da mulher.A inquilina acabou por desistir da queixa, mas o Ministério Público deduziu acusação contra a agressora por posse de arma proibida. A mulher explicou depois ao tribunal que a moca lhe tinha sido oferecida por uma amiga, há cerca de 20 anos, e que a mantinha na habitação onde decorreu a discussão "como recordação". A Relação de Évora conclui assim que não há fundamentos para a condenação, num acórdão recente.A moca de Rio Maior foi popularizada no Verão Quente de 1975, como um símbolo da contestação à reforma agrária e à ideologia comunista. Era usada em confrontos na região.