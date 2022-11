Mulher abusa sexualmente dos filhos de um e seis anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher, de 40 anos, por abuso sexual dos próprios filhos, uma menina ainda bebé de apenas um ano e um rapaz de seis anos. O pai das crianças, companheiro desta mulher, é também suspeito de agredir sexualmente os filhos.Os abusos decorriam na casa onde todos residiam, no concelho de Cuba, Alentejo, sempre em ambiente totalmente controlado pelo casal e em residência de familiares. Segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pela PJ, as agressões sexuais aconteceram em períodos distintos, desconhecendo-se quantas vezes as crianças foram atacadas.De acordo com a investigação, foram recolhidos “relevantes elementos probatórios” em relação à mulher. O filho mais velho terá mesmo conseguido relatar os abusos. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público, Departamento de Investigação e Ação Penal de Cuba.