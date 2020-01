Mulher acaba espancada ao arrendar casa. Grupo filmou tudo

Um casal (ele de 29 anos, e ela de 28) foi preso pela Polícia Judiciária por ter ajudado quatro mulheres - já constituídas arguidas, e sujeitas a apresentações à autoridade - a espancarem outra durante um negócio de arrendamento de uma casa, na Amadora. O ataque foi filmado com um telemóvel e os inspetores procuram agora perceber qual o uso que iriam dar às imagens.

Os factos remontam a julho de 2019. As quatro mulheres quiseram vingar-se da vítima, invocando "motivos fúteis, como ciúmes e outras questões". "Para isso, pediram a um casal que contactasse a mulher por telefone, mostrando-se interessado em arrendar a casa", explicou ao CM fonte policial. Sem suspeitar, a mulher acedeu a receber o casal. Uma vez no interior da habitação, limitaram-se apenas a abrir a porta, deixando entrar as mulheres que se queriam vingar da dona da casa, espancando-a a murro e pontapé.

A vítima teve de receber tratamento hospitalar, e deu de imediato conhecimento do caso à PSP. Depois de prenderem as quatro autoras do espancamento em outubro, levando-as a tribunal que sujeitou todas a apresentações às autoridades e proibição de contactos com a vítima, a PSP passou a investigação à PJ. Foram já os inspetores da secção de roubos da PJ de Lisboa a prender o casal que colaborou no ataque. Os dois estavam ontem à tarde a ser interrogados em tribunal por coautoria dos crimes de roubo agravado, ameaças e ofensas à integridade física qualificadas.