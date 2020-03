Mulher acaba namoro e desaparece em Loures

Uma mulher de 29 anos está desaparecida em Sacavém, Loures, desde 21 de fevereiro. A família já apresentou queixa na PSP de São João da Talha e apela a pistas pelo paradeiro.António Aires, namorado de Ana Sanches, foi a última pessoa a estar com ela. "Disse-me querer acabar a relação e nunca mais a vi", explicou. Três dias depois ainda recebeu uma mensagem no telemóvel enviada por Ana Sanches, mas diz nunca mais ter estado com ela."Na sexta-feira tinha no meu telemóvel uma chamada não atendida dela", recordou. Além da queixa na PSP, António Aires disse já ter participado à PJ.