Mulher acorda com casa em chamas na Maia

Jovem de 29 anos foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

Por N.R. | 08:57

Uma mulher, de 29 anos, foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, depois de ter inalado fumo num incêndio que deflagrou na casa onde vive, esta segunda-feira de manhã, na rua Amélia Moutinho Alves, em Pedrouços, Maia.



A vítima, que passava a primeira noite naquela habitação, acordou com as chamas que deflagraram na cozinha.



Ao local acorreram os bombeiros de Pedrouços que apagaram as chamas e socorreram a vítima.