Mulher acusa cunhado de agressão em Penafiel

Uma mulher, de 43 anos, apresentou queixa na GNR contra o cunhado, depois de este a ter agredido no quintal de casa, em Penafiel.A vítima ficou com vários hematomas no corpo e foi hospitalizada. O caso aconteceu na segunda-feira e foi este sábado denunciado pela vítima."Estava no quintal quando vi o meu cunhado a vir na minha direção. Ainda tentei fugir mas ele bateu-me com o cabo de um machado. Tive mesmo de levar pontos num dos braços. Tenho sido alvo de ameaças, tudo isto por causa das partilhas. Estou com medo daquilo que possa acontecer", explicou aoa vítima.