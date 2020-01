Mulher acusa marido de a agredir e tentar violar em rulote

Uma mulher de 55 anos acusa o companheiro, de 61, de a ter agredido e tentado violar, ao início da noite de domingo, nas proximidades das instalações da Docapesca, no concelho de Lagoa.Segundo oapurou, o alerta para a situação foi dado pelas 19h40. A mulher, que apresentava diversas escoriações, sobretudo na face, foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Lagoa e transportada em seguida ao hospital de Portimão. Afirmava que o companheiro a tinha tentado violar, mas que o crime não foi consumado.As agressões terão ocorrido numa rulote onde o casal habitava, nas imediações dos armazéns de pesca artesanal da Docapesca.A Polícia Marítima (PM) de Portimão foi alertada, tendo sido a primeira força de segurança a chegar ao local. Contudo, dada a natureza do alegado crime de tentativa de violação, o caso passou para a Polícia Judiciária de Portimão, que já procedeu à recolha de indícios e está a investigar a situação.Fontes que conhecem o caso referiram ao, sob anonimato, que a situação terá ocorrido num quadro de alcoolismo e da vida precária que caracteriza os dois intervenientes.Ainda segundo as mesmas fontes, há indicações de que o homem queria que a mulher saísse da rulote onde ambos viviam, o que ela não aceitava. Na noite das agressões, os dois ter-se-ão envolvido numa discussão que acabou em violência.O homem, que é pescador, foi identificado pela PM e depois entregue à Judiciária.