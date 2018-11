Mulher acusada de matar marido em Torres Vedras começa a ser julgada esta quarta-feira

Vítima de 83 anos foi atacada com várias facadas, em fevereiro deste ano.

Por Lusa | 06:10

O Tribunal de Loures começa a julgar esta quarta-feira uma mulher, de 47 anos, acusada de matar o marido, de 83 anos, com várias facadas, em fevereiro deste ano, em Torres Vedras.

A primeira sessão de julgamento estava agendada para 24 de outubro, mas teve de ser remarcada para as 14h30 desta quarta-feira porque naquele dia não havia guardas prisionais para transportar a arguida, que se encontra em prisão preventiva no Hospital Prisional de São João de Deus, em Caxias, concelho de Oeiras, devido à greve destes profissionais.

A acusação do Ministério Público (MP), consultada pela agência Lusa no Tribunal de Loures, refere que a mulher, reformada, "padece de debilidade mental de grau ligeiro e perturbação da personalidade" com "fragilidades estruturais e mecanismos de defesa primários", de acordo com as conclusões de um relatório pericial psiquiátrico, realizado em 2013.