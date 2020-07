Mulher acusada de mutilação genital feminina da filha de dois anos na Amadora

Uma mulher foi acusada do crime de mutilação genital feminina da filha de apenas dois anos pelo Ministério PúblicoA arguida, mãe da vítima, "sem que para tal houvesse indicação médica em virtude de doença ou patologia clínica, com um objeto de natureza corto-contundente cortou a região vulvar da menor sabendo que com tal conduta mutilava a menor nos seus genitais, provocando-lhe dores, lesões e sequelas permanentes e aptas a afetar a fruição sexual daquela", descreve um comunicado presente na página da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa.