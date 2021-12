O Ministério Público deduziu acusação contra a mulher suspeita de ter morto à facada e machadada o marido, na Murtosa, Aveiro, em maio. O crime ocorreu na residência do casal.A acusação descreve que, na sequência de uma discussão com Manuel Vieira, de 57 anos, a arguida muniu-se com uma faca de cozinha, com 21 cm de lâmina, e esfaqueou a vítima 16 vezes. Usou ainda um machado, cuja lâmina de 8 cm cravou na cabeça da vítima.