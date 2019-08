Mulher morre afogada em praia fluvial de Coimbra

Uma equipa de buscas dos bombeiros sapadores de Coimbra esteve esta quarta-feira à procura de uma mulher desaparecida na Praia Fluvial de Palheiros e Zorro que foi entretanto encontrada.A mulher foi encontrada no meio do rio e transportada para a margem do mesmo. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.O alerta foi dado às 18h28 e no local estiveram 17 operacionais e seis veículos.