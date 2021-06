Stella Torres, uma esteticista brasileira de 36 anos a residir em Braga, foi encontrada morta esta sexta-feira de manhã no fundo da piscina do alojamento local, em Ventosa, Vieira do Minho, onde estava instalada há um dia.A Polícia Judiciária de Braga afasta a hipótese de crime.As causas da morte estão ainda a ser investigadas, mas a PJ admite ter-se tratado de um acidente, já que a vítima, que estava sozinha, terá mergulhado após a ingestão de bebidas alcoólicas.