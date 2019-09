Mulher agredida à coronhada em tentativa de assalto em Gondomar

Uma mulher de 46 anos foi agredida com a coronha de uma pistola após ter sido abordada por quatro homens que a tentaram assaltar.



A vítima estava a sair de casa, cerca das 8h05, em São Pedro da Cova, Gondomar, quando foi abordada pelos assaltantes.



O grupo fazia-se transportar num Hyundai e colocou-se em fuga perante a resistência da mulher a quem não conseguiram roubar nada.



A vítima acabou por ficar com um hematoma no olho, mas não quis ir ao hospital.



O caso transitou para a Polícia Judiciária e os agressores ainda não foram identificados.