Um homem, de 59 anos, foi detido pela GNR, em Paços de Ferreira, por violência doméstica.Com forte dependência do álcool, o agressor intensificou, nos últimos anos, os atos violentos para com a companheira, de 59 anos, agredindo-a e ameaçando-a de morte, o que a levou a refugiar-se numa casa-abrigo.Durante a investigação foram ainda apreendidas três armas de fogo e uma catana. Está proibido de se aproximar e de contactar com a vítima.