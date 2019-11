Mulher agredida e roubada na rua por encapuzado em Nelas

Uma mulher de 74 anos foi agredida este sábado com violência e roubada, na via pública e em plena luz do dia, na vila de Nelas. O assalto aconteceu por volta das 13h30.O agressor, segundo apurou o, atuou encapuzado. A vítima estava sozinha e deslocava-se a pé na rua, já bem próxima da sua casa, quando foi abordada pelo agressor. O homem tentou logo nesse momento roubar-lhe a carteira mas, devido aos gritos da mulher, decidiu empurrá-la para dentro da habitação. Aí, mais à-vontade, e protegido de olhares de vizinhos ou transeuntes, acabou por agredir a vítima e fugir com a carteira.A mulher foi assistida no local e depois transportada ao Hospital de Viseu. Sofreu ferimentos nas costelas, bem como várias escoriações e hematomas. O agressor estava este sábado, ainda a monte e a ser procurado por elementos da GNR, que tomaram conta da ocorrência."Estamos a tentar localizar este homem e pode ser que as imagens no local nos ajudem, já que parece que ninguém assistiu ao crime", disse fonte da investigação ao. Este sábado, ainda não tinha sido apurado o valor do roubo.