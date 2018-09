Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher agredida pela filha em Vila Real conta que esta não bateu no filho bebé

Glória confirma à CMTV que foi agredida por jovem de 25 anos em Vila Real, mas agora defende-a. Filha também fala.

15:19

A mulher que foi agredida pela própria filha em Vila Real disse este sábado à CMTV que a agressora, de 25 anos, não bateu no filho bebé de ano e meio, como foi denunciado às autoridades. Glória falou esta manhã com uma equipa de reportagem da CMTV, num encontro em que apareceu num carro com a filha, Rita, contrariando a decisão do tribunal que tinha proibido os contactos entre ambas.



O tribunal decretou também que Rita, a mulher de 25 anos, não pode contactar o bebé de ano meio, que se suspeita de ter sido agredido pela progenitora.



A mulher de 25 anos confirma, em declarações à CMTV, que agrediu a mãe durante um desentendimento, mas nega as agressões ao bebé. Rita alega que a outra avó do bebé terá aproveitado as agressões feitas a Glória para tentar tirar-lhe a criança, chamando a polícia.



Glória corrobora esta versão e garante que a filha nunca tocou no menino de ano e meio. "O bebé não teve nada, ela não tocou no bebé", confirma a mãe da agressora que também confirma que foi a outra avó da criança a formalizar a queixa contra Rita e a levar o menino ao hospital.