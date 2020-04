Mulher agredida pelo marido dentro de casa em Sintra

Uma mulher de 57 anos teve este sábado de receber tratamento hospitalar após ter sido agredida pelo marido na casa em que ambos residem, na Rinchoa, concelho de Sintra.A PSP e os Bombeiros da Agualva, Sintra, foram chamados pela vítima, cerca das 07h45. A mulher contou ter sido ferida nos braços, mostrando aos bombeiros as marcas do ataque. Teve de receber tratamento no Hospital Amadora-Sintra.O marido foi identificado pela PSP.