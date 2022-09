Mulher agredida por casal que queria passar à frente na fila de loja do cidadão

Um casal agrediu uma mulher, esta quarta-feira, numa loja do cidadão, em Vila Nova de Famalicão. A vítima teve de ser transportada para o hospital.O alerta foi dado às 9h e deu conta de uma agressão, por parte de um casal, a uma mulher, de 65 anos. A vítima foi empurrada e agredida ao murro e pontapés.Segundo apurou o, as agressões começaram porque o casal, alegadamente, queria passar à frente na fila.A vítima foi transportada para o hospital de Vila Nova de Famalicão, com marcas no corpo.A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.