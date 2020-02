Mulher agredida por ‘ex’ do namorado

Uma mulher, de cerca de 30 anos, foi agredida pela ex-namorada do seu atual companheiro, na madrugada de ontem, em Lagos. Ao que oapurou, as agressões terão sido motivadas por ciúmes. A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros.De acordo com fonte oficial, o ataque ocorreu por volta das 02h30. A mulher ficou com vários hematomas e escoriações.Depois de assistida no local pelos meios de socorro, a vítima foi transportada para o hospital de Portimão. A alegada agressora abandonou o local. A PSP de Lagos foi alertada e tomou conta do caso.